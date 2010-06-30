Жителя Київської області затримали за розповсюдження дитячої порнографії

Співробітники міліції затримали в Криму жителя Київської області за підозрою в розповсюдженні дитячої порнографії.

«Задокументовано вісім фактів збуту продукції порнографічного характеру, зокрема із зображеннями дітей», - йдеться у прес-релізі кримської міліції, переданому агентству УНІАН.

35-річний чоловік потрапив у поле зору міліції ще на початку року, але затримати його вдалося лише зараз. «Перед затриманням підозрюваному вдалося втекти. Впродовж весни чоловік, знаючи, що його розшукує міліція, подорожував курортними містами Криму, часто міняв житло», - повідомили в міліції.