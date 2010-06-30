Товариш затриманого хотів прорватися до нього і "заробив" три роки

У Шостці Сумської області 21-річного чоловіка засуджено до трьох років позбавлення волі за те, що він завдав співробітнику сектора карного розшуку тілесних ушкоджень під час виконання останнім своїх службових обов’язків.

Як повідомила УНІАН співробітник Сектора зв’язків з гомадськістю Шосткінського міського відділу ГУМВС України у Сумській області Тетяна МЕНЯЙЛО, постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і пошкодження обличчя.

За словами Т.МЕНЯЙЛО, інцидент стався під час проведення слідчих дій (відтворення події) у справі про вбивство. Затриманого у цій справі привезли на місце злочину і до нього кинувся товариш, намаючись поговорити. Співробітники міліції попередили, що спілкування із затриманим під час слідчих дій заборонено, однак товариш затриманого, який до того ж перебував у нетверезому стані, не зупинився. Міліціонер вимушений був вивести його на вулицю. Однак чоловік розлютився і почав чинити опір.

Постраждалий міліціонер кілька тижнів перебував на лікарняному.

Прокуратурою було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (насильство щодо співробітника правоохоронних органів). Під час слідства стало відомо, що зловмисник вже був раніше засуджений і на момент скоєння цього злочину перебував на випробувальному терміні.