Дунай затопив автодорогу Рені-Ізмаїл

Водозахисна гребля на ділянці від Рені до Ізмаїла протекла за останню добу в 10 місцях - вода з Дунаю, що розлився, вже переливається через асфальтове полотно автодороги Одеса-Рені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ на нараді в Одеській ОДА за участю представників МНС, Мінтрансзв’язку і керівництва місцевих органів влади.

За його словами, у разі прогнозованого фахівцями прориву греблі першими доведеться евакуювати жителів сіл Орловка і Новосельське Ренійського району, а в цілому під загрозою підтоплення близько десяти тисяч жителів із 18 населених пунктів Придунав`я.

Н.ШУФРИЧ зазначив, що «висота паводкової хвилі може досягти 1,5 м, а швидкість руху – 20 км/год». За його словами, в районах, що перебувають під загрозою повені, вже зосереджено 120 одиниць техніки і 568 співробітників МНС, міністерств оборони і внутрішніх справ, а також Дунайського басейнового управління водних ресурсів. Тут же сконцентровано пасажирський транспорт, який зможе швидко евакуювати людей.

Причому, додав голова відомства, «є розпис по прізвищах: куди буде перевезено кожного, до якого автобуса і відповідального чиновника «прикріплений», маршрути евакуації прораховані, тимчасове житло для евакуйованих підготовлене на турбазах, у будинках відпочинку і санаторіях довколишніх районів».

Однією з причин нинішнього підйому рівня води в Дунаї на нараді названо замулювання дна річки.

«Якщо за паспортом Держкомітету водного господарства глибина судноплавного каналу становить 5 м 50 см, то за фактом - лише 3 м 40 см», - заявив глава МНС.

Він зазначив, що необхідно використовувати всі можливості, щоб мінімізувати наслідки можливого підняття рівня річки. В першу чергу, потрібне розчищення від замулювання дунайського суднового ходу, що не менш важливо, ніж будівництво сучасних водозахисних гідроспоруд.

Фахівці-гідрологи прогнозують пік дунайського паводку на 3-5 липня.