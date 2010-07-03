У Севастополі відкриють історичний комплекс «Михайлівська батарея»

У Севастополі 4 липня у фортифікаційній споруді XIX століття тематичною експозицією «Героїчний Севастополь» відкриють військово-історичний комплекс «Михайлівська батарея» - філіал Національного військово-історичного музею України.

Як передає кореспондент УНІАН, цими днями на Михайлівській батареї (севастопольці називають цей об`єкт, побудований у 1843-1846 роках на місці земляної батареї уздовж Північного берега Севастопольської бухти, Михайлівським равеліном) тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Як повідомив журналістам колекціонер і меценат Олексій ШЕРЕМЕТЬЄВ, ремонтні роботи почалися 15 березня 2010 року. За його словами, «наше завдання було не привносити сюди нічого того, що могло якимсь чином змінити зовнішній вигляд, а зберегти й відновити його в первинному вигляді та об`ємі».

Він повідомив, що тематична експозиція «Героїчний Севастополь» (виставка з приватної колекції О.ШЕРЕМЕТЬЄВА) розповідатиме про історію міста з часів його створення і до Великої Вітчизняної війни.

«Буде багато унікальних експонатів загальною кількістю понад 10 тисяч. Більшість предметів - це фотографії, документи. Зокрема, вперше широкому глядачеві буде представлено особисту печатку адмірала Михайла Лазарева», - сказав О.ШЕРЕМЕТЬЄВ і висловив надію, що військово-історичний комплекс «Михайлівська батарея» стане «відправною точкою в створенні глобального руху реконструкції в Криму».

Начальник Національного військово-історичного музею України полковник Віктор КАРПОВ повідомив журналістам, що О.ШЕРЕМЕТЬЄВ «за своєю власною ініціативою, взагалі за покликанням серця прийняв рішення разом зі Збройними Силами створити ось такий музей». Керівник музею підкреслив, що «тільки в серпні минулого року було прийнято рішення про створення такого музею, тільки у вересні 2010 року ця будівля перейшла у функціональне управління Національного військово-історичного музею України, і лише три місяці йшли ремонтно-відновлювальні роботи, і ви бачите результат».

За інформацією В.КАРПОВА, у філіалі також ведеться робота зі створення на зовнішньому майданчику комплексу експозиції військово-морського озброєння. Як сказав полковник, «для того, щоб повністю відновити цю будівлю, за нашими, музейними підрахунками, тільки на загальнобудівельні роботи необхідно приблизно 25 млн. грн. Для створення музейної експозиції потрібно до 5 млн. грн. На відкриття виставки «Героїчний Севастополь» гроші виділив О.ШЕРЕМЕТЬЄВ». В.КАРПОВ додав, що загальна площа експозиції «Героїчний Севастополь» - понад 2,5 тис. кв. м, а площа всього равеліну - більше 5 тис. кв.м.

Відкриття філіалу приурочать до дня флоту України, який щорічно відзначається в першу неділю липня.