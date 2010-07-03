У Сімферополі розстріляли бізнесмена

У Сімферополі 2 липня невідомий розстріляв з пістолета 25-річного місцевого підприємця.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю кримського Управління МВС, 2 липня близько 17.00 від лікарів "швидкої допомоги" в чергову частину Сімферопольського міського управління міліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню був доставлений чоловік з вогнепальними пораненнями грудей. Від одержаних тілесних ушкоджень він помер у лікарні.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що, коли загиблий під`їхав до під`їзду будинку на автомобілі "Тойота Камрі", невідомий здійснив у нього близько чотирьох пострілів з пістолета, найімовірніше системи "Браунінг", і зник з місця злочину. Пістолет злочинець забрав із собою.

На місці злочину працюють фахівці-експерти. Проводяться первинні оперативно-розшукові заходи.