ДПА неофіційно розпорядилась встановити максимальні податки?

Керівництво Державної податкової адміністрації видало неофіційне розпорядження встановити максимально можливе податкове навантаження на всі підприємства.

Про це повідомили джерела видання «Дзеркало тижня» у Державній податковій адміністрації.

Зокрема, за даними джерел, перевиконання плану зборів податків, про яке повідомив голова ДПА Олександр ПАПАІКА, пояснюється неофіційним розпорядженням керівництва податкової встановлювати обов`язковість прив`язки збору податків з усіх підприємств для податкових адміністрацій на усіх рівнях і для усіх видів бізнесу до галузевого коефіцієнта, тобто до максимальних показників навантаження на найбільших платників податків галузі.

За словами О.ПАПАІКИ, у червні податкова перевиконала план збору податків на 6,5% - зібрано 9,8 млрд. грн., що становить близько 48% зростання порівняно з червнем 2009 року. Причину подібного зростання ДПА пояснює переглядом бізнесом, особливо великим, своїх доходів і відповідним підвищенням податкового навантаження на підприємство на 2-3%. При цьому формально податку з обороту в Україні не існує. Проте неформально навіть голова ДПА оперує саме цим критерієм, констатують експерти «Дзеркала тижня».

Як зазначає видання, хоча практика прив`язки до галузевого коефіцієнта існувала в ДПА завжди, шоком для підприємців стали масштаби цього явища і те, що на підставі коефіцієнтів розпочато планування робіт усіх місцевих податкових адміністрацій. Раніше ДПА конфліктувала через низький показник податкового навантаження тільки з великими корпораціями.

Проте за три місяці роботи нової влади високий коефіцієнт податкового навантаження з обороту став реальністю для підприємців усіх галузей бізнесу, відзначає «Дзеркало тижня».