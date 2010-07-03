Жителі Красноперекопська вимагають відставки міської влади

Жителі міста Красноперекопська (АР Крим) через підтоплення приватних будинків, що сталося 1 липня, вимагають відставки міської влади.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Республіканського комітету АРК по водогосподарському будівництву і зрошуваному землеробству, про це було заявлено в ході зустрічі городян з представниками республіканських структур влади.

За інформацією прес-служби, глава уряду Криму Василь ДЖАРТИ направив в Красноперекопський регіон представників ряду міністерств і відомств автономії для з`ясування причин підтоплень.

За словами голови Рескомводгоспу АРК Олександра ЛІЄВА, причиною підтоплення стала двомісячна норма опадів, що випала за останні три доби і підняття рівня грунтових вод. Він також спростував інформацію, що можливою причиною підняття рівня грунтових вод могла стати діяльність Північно-Кримського каналу - проектне розміщення і проектна фільтрація каналу відповідає нормам і навіть в самий пік фільтрації його дія на грунтові води не перевищує 10%.

За словами головного інженера інституту "КримДІПРОводгосп" Володимира ЧУКСІНА, зливова система в Красноперекопську не облаштована в достатній мірі. "З необхідної мережі зливової каналізації, вона функціонує тільки на одній з вулиць, а в решті місць її фактично не існує, що створює постійну загрозу паводку", - цитує інженера прес-служба.

Як повідомив радник глави кримського уряду Валерій КРАВЕЦЬ, "прем`єр-міністр Криму з таким станом подій в місті, де місцева влада проявила повну нездатність і неготовність (працювати - УНІАН) в умовах надзвичайної ситуації, не змириться і з його боку послідує дуже жорстка реакція".

Представники кримської влади також зустрілися з жителями Красноперекопська, в зустрічі взяли участь понад 200 людей. "Городяни закликали вжити термінових заходів у рішенні питання з керівництвом міста, аж до усунення його від виконання обов`язків", - повідомили в прес-службі.

"Незважаючи на те, що Рескомводгосп Криму пропонував керівництву Красноперекопська свою допомогу в подоланні надзвичайної ситуації і кваліфікованими фахівцями, і технікою, ніхто з міської влади на цю пропозицію не відгукнувся, і ініціатива прибути на місце для з`ясування ситуації належала прем`єр-міністрові Криму Василю ДЖАРТИ", - підкреслив О. ЛІЄВ.

Ситуація з підтопленням житлових будинків і приватних подвір’їв в Красноперекопську, де оголошено надзвичайну ситуацію місцевого значення, наразі нормалізується.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Красноперекопську через сильні зливи і підняття рівня грунтових вод виникло підтоплення 60 житлових будинків і 45 садиб, що значно погіршило умови життя близько 233 жителів міста. Загальна площа підтоплення складає близько 9 га. Рівень підтоплення в будинках складає від 10 до 30 см. Жителі подтоплених будинків від відселення відмовилися. Місцева влада визнала ситуацію, що склалася, надзвичайною. Створено штаб ліквідації наслідків НС. Станом на 06:00 3 липня в зоні підтоплення залишалися 50 приватних будинків.