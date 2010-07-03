ЧФ: Севастополь завжди буде центром взаємодії флотів

Командування Чорноморського флоту Росії висловлює надію, що в нових умовах і політичному кліматі відносини міцнітимуть і розвиватимуться, а Севастополь назавжди залишиться центром активної взаємодії ЧФ РФ і ВМС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов`язки командуючого ЧФ РФ віце-адмірал Олександр ТРОЯН, виступаючи на урочистих зборах в Севастополі з нагоди Дня флоту України.

Привітавши українських колег з їхнім професійним святом, О.ТРОЯН підкреслив, що «у військових моряків наших держав загальне історичне коріння, традиції, і шляхетні цілі. Впродовж століть росіяни і українці у важку годину ставали пліч-о-пліч на захист рідної землі, в спільній боротьбі з ворогом зароджувалися і зміцнювалися дружба і взаємодопомога наших народів»

«На прикладах єдності, стійкості, високого патріотизму наших батьків і дідів ми й сьогодні виховуємо нинішнє покоління захисників Батьківщини. Україна і Росія - братські держави і стратегічні партнери, і це об`єктивно обумовлює нашу взаємодію і співпрацю в питаннях гарантування миру і безпеки, вдосконалення бойової виучки і майстерності наших флотів», -підкреслив в.о. командувача.

На його думку, підтвердженням цьому стали підписання і ратифікація договору про продовження перебування на території України російського ЧФ, спільні навчання «Фарватер миру-2010», участь в урочистих заходах, присвячених 65-річчю Великої Перемоги і 227-х роковин з дня заснування міста-героя Севастополя.