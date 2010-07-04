У Севастополі на Михайлівській батареї відкрили Військово-морський музей

Військово-морський музей України - філіал Національного військово-історичного музею України урочисто відкрили сьогодні в Севастополі у фортифікаційній споруді XIX століття, так званій казематовій Михайлівській батареї (фото), або на Михайлівському равеліні, як ще називають в місті цей об`єкт.

Як передає кореспондент УНІАН, учасникам церемонії і всім його відвідувачам в музеї представлено першу тематичну експозицію «Героїчний Севастополь», виставка з приватної колекції київського колекціонера, відомого мецената Олексія ШЕРЕМЕТЬЄВА який профінансував ремонтні роботи зі створення музею в будівлі, де останніми роками розміщувався шкіперський склад ВМС України.

Експозиція розповідає про історію міста з часів його створення і до періоду Великої Вітчизняної війни. В експозиції понад 10 тисяч експонатів, зокрема багато унікальних, в більшості своїй - фотографії, документи, особисті речі. Зокрема, вперше широкому глядачеві представлено особиста печатка адмірала Михайла Лазарєва.

Відкриття музею приурочене до Дня флоту України. У церемонії відкриття закладу взяли участь віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройними Силами України генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО, голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, голова Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНИКОВ, шефські делегації з регіонів України, які прибули до Севастополя на святкування Дня флоту України.

Сьогодні в музеї «день відкритих дверей».