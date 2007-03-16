В Харкові протаранили машину, в якій мали їхати Луценко, Жванія і Катеринчук

15 березня о 20.30 по дорозі із Харківського аеропорту на перехресті пр. 50-річчя СРСР та пр. Гагаріна мікроавтобус Форд, в якому мали їхати народні депутати України Микола Катеринчук, Давид Жванія та екс-мінстр МВС Юрій Луценко, був протаранений машиною ВАЗ 2106.

Про це «proUA» повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Народні депутати та Луценко не постраждали, оскільки були запрошені головою облдержадміністрації Арсеном Аваковим в його автомобіль.

Як зазначили в прес-службі, в ДТП потрапила ще одна машина марки «Фольксваген».

В результаті ДТП постраждали троє людей: один з пасажирів мікроавтобуса, водій та пасажирка автомобілю ВАЗ.

Як зазначив голова облдержадміністрації Арсен Аваков у своєму коментарі представникам ЗМІ, він вважатиме факт зіткнення випадковим. «На жаль, із випадковостей складаються закономірності – додав при цьому Аваков.