Митника Тимошенко посадили в одну камеру з суддею-колядувальником

Екс-керівник Держмитслужби утримується у камері разом з екс-суддею Ігорем Зваричем.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Макаренка Юрій Сухов.

За його словами, у камері разом з екс-керівником митниці знаходиться 6 осіб.

"Він знаходиться разом зі Зваричем, зрадником Батьківщини і трьома колишніми міліціонерами, один з яких звинувачується у вбивстві і нібито живцем закопав людину", - зазначив адвокат.

Сухов повідомив, що Макаренко звернувся до керівництва СІЗО, щоб його перевели до іншої камери, оскільки колишній міліціонер, який звинувачується у вбивстві, "не зовсім адекватний і створює певний дискомфорт".

Крім того, адвокат розповів, що просив слідчого показати рішення про присвоєння справі щодо екс-глави Держмитслужби грифу "таємно". "На жаль, це рішення ми не побачили", - додав він.

"Діючий закон про держтаємницю каже про те, що присвоєння грифу "таємно" здійснюється тільки у відношенні тих матеріалів, у яких міститься відповідна інформація", - зазначив Сухов.

Адвокат заявив, що рішення про присвоєння справі Макаренка грифу "таємно" може бути оскаржене.