У Новій Каховці знайшли ящик з ураном

У Новій Каховці Херсонської області на колишньому монтажно-заготівельному заводі 7 липня робочі під час прибирання в лабораторії виявили свинцевий ящик із 16 г урану в капсулі вагою 16 кг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в Херсонській області.

Було проведено виміри радіаційного фону. При закритому ящику показники гамма-випромінювання становили 32 мікрорентгена на годину, при відкритому - 762 мікрорентгена на годину.

Ящик з ураном охороняється, вирішується питання його утилізації фахівцями фірми "Родон" (Одеса). Загрози місцевому населенню немає.