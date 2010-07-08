Наметове містечко на Бориспільській трасі демонтували

Представники ініціативної групи дійшли згоди і сьогодні демонтували наметове містечко на Бориспільській трасі в районі села Щасливе (Київська область), яке було встановлене на знак протесту проти привласнення державних актів на право володіння земельними ділянками, що належали мешканцям села.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК під час зустрічі з мешканцями села і журналістами зазначив, що на сьогодні “практично всі питання вирішені і сьогодні ми знімаємо це наметове містечко”. Він розповів, що раніше за сприяння деяких представників владних структур комерційні фірми і підприємці фактично привласнили собі державні акти на земельні ділянки, які мали б належати мешканцям села. Він пояснив, що одним з механізмів цього було дублювання в декількох екземплярах таких держактів на землю. У зв’язку з чим мешканці Щасливого створили ініціативну групу, встановили наметове містечко і протягом майже 4 років вимагали захистити свої інтереси.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, “сьогодні ми примусили тих людей, які забрали акти, виплатити компенсацію”. Він уточнив, що вже близько 500 мешканцям села повернули держакти на земельні ділянки. Губернатор додав, що ще від декількох десятків людей голова районної державної адміністрації прийняв відповідні заяви, і їм також або будуть повернені держакти, або виплачені компенсації.

Відповідаючи на запитання журналістів, яким чином влада області і району примусила комерційні структури домовлятись з селянами, А.ПРИСЯЖНЮК відповів: “Убеждением і принуждением”. При цьому він додав, що всі контакти проходили “у правовому полі”. У свою чергу голова Бориспільської районної державної адміністрації Київської області Анатолій ОЛЬШАНСЬКИЙ повідомив, що “питання було поставлене конкретно: або ви людям виплачуєте компенсації, або повертаєте їм земельні ділянки”. Він також зауважив, що для цього було створено спеціальну комісію, проводились переговори і з мешканцями села, і з підприємцями.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки законно держакти потрапили у розпорядження комерційних структур, А.ПРИСЯЖНЮК відповів, що все-таки юридично це було законно. “Ніхто не примушував людей віддавати акти”, – сказав він. Губернатор уточнив, що якби документи “відбирались насильно, то були б заяви і кримінальні справи”. Він пояснив, що проблема виникла тому, що держакти були віддані підприємцям за заниженими цінами, через певний час ціна на землю значно зросла, що викликало обурення селян, яких фактично обманули.

Як передає кореспондент УНІАН, під час демонтажу наметового містечка частина селян була невдоволена, вони вважали, що насправді проблему не вирішено, оскільки вони отримали чи отримають пізніше лише документи замість “живих” коштів. Коментуючи це, голова Бориспільської РДА А.ОЛЬШАНСЬКИЙ сказав, що деякі мешканці села збентежені тим, що інвестори пропонують їм або у якості компенсації, або як платню за держакт менші кошти, ніж вони хочуть. Водночас він зауважив, що питання договорів купівлі-продажу не належить до компетенції влади, люди самі мають домовлятися про вартість своїх земельних ділянок. “Голова адміністрації не може впливати на цінову політику продажу земельних ділянок”, – сказав А.ОЛЬШАНСЬКИЙ.