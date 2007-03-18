Черновецький іде до “пиріжків для Мерседесів”

Бізнесмени – багатші, тому вони платитимуть за комунальні послуги більше, ніж звичайні люди. Оскільки тарифи на комунальні послуги повинні залежати від рівня житла. Про це заявив заступник голови київміськадміністрації Денис Басс.

На думку київської влади, це злочин – коли бідні і багаті платять однаковий тариф. «Нічого страшного не станеться, якщо вони платитимуть за трохи збільшеним тарифом. Різні групи будинків отримають різні тарифи. Ті, хто живе в сучасних будинках, повинні одержувати підвищені тарифи, а ті, хто в бараках – інший", - переконаний Басс.

Як розповів "Газете по-киевски” депутат-бютівец Київради Олександр Бригінець «ідея «багаті повинні платити за бідних» – добра, але на даний момент існують економічно обгрунтовані тарифи, за якими повинно платити населення».

Адже бізнесмени заробляють свої гроші, але при цьому також платять податки, на які утримуються армія, міліція та інші соціальні інституції.

«Було б не погано платити за різними тарифами, але при правильних розрахунках, тобто, якщо людина не користується якою-небудь послугою, вона має платити менше», - зазначаєя Бригінець.

Як повідомило «Газете...» джерело з київадміністрації, команда мера розраховує схеми «багатих» ЖКГ-тарифів виходячи з рівня першого підвищення від Черновецького (затвердженого станом на 1 грудня 2006-го – зростання в 3,4 раза). Таким чином, «багаті» і «бідні» тарифи відрізнятимуться один від одного в 1,5-2 рази.

Щоправда, на даний момент цифри на тарифи для багатих не затверджені - ані Київрадою, ані розпорядженням Леоніда Черновецького, тому можуть змінюватися як у більший бік, так і в менший.

За словами в.о. заступника мера столиці Олександра Ржавського, «цей проект тільки розробляється і щось конкретне сказати поки не можна». «Єдине що можна стверджувати то це те, що міський бюджет справді потребує поповнення. Ми йдемо до того, що, під`їхавши на велосипеді, пиріжок можна буде купити за гривню, а під`їхавши на Мерседесі – за 10 гривень», - пояснив Ржавський.