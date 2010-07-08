Топ-10 українців, які зробили найбільший внесок у розвиток вітчизняної зброї

Перше місце у рейтингу десяти розробників, які зробили найбільший внесок у розвиток вітчизняної зброї у 2005-2010 роках, посів генеральний конструктор ДККБ “Луч”, розробник високоточних засобів ураження Олег КОРОСТЕЛЬОВ.

Про це свідчать представлені на прес-конференції в УНІАН результати експертного опитування “Десять українців, які зробили найбільший внесок у зміцнення національної безпеки та розвиток вітчизняної зброї України у 2005-2010 роках”, проведеного Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) та інформаційним агентством УНІАН.

Далі місця в рейтингу розподілилися таким чином: екс-генеральний конструктор ЗМКБ “Прогрес” ім. Івченка, розробник авіадвигунів Федір МУРАВЧЕНКО, генеральний директор КП “НПК “Іскра”, розробник нових систем радіолокації Ігор ПРЕСНЯК, генеральний директор НПФ “Адрон”, розробник систем захисту літальних апаратів від високоточної зброї Микола АРХІПОВ, генеральний конструктор України зі створення бронетанкової техніки й артилерійських систем, начальник ХКБМ імені Морозова Михайло БОРИСЮК, екс-генеральний конструктор України зі створення космічних систем і бойових ракетних комплексів, генеральний конструктор-генеральний директор ДКБ “Південне”, розробник бойових ракетних комплексів стратегічного призначення, космічних носіїв і апаратів Станіслав КОНЮХОВ.

Сьоме та восьме місця поділили генеральний директор ДАХК “Топаз”, виробник станцій пасивної радіоелектронної розвідки “Кольчуга-М” Юрій РЯБКІН та генеральний директор ХК ”АвтоКраз”, розробник великовагових автомобілів КрАЗ Сергій САЗОНОВ.

Дев’яте і десяте місця поділили директор Казенного підприємства “Дослідницько-проектний центр кораблебудування”, розробник українського корвета Євген БОРИСОВ та директор ДП “НДІ радіолокації “Квант-Радіолокація”, розробник нових корабельних радарів Володимир ГУЗЬ.

“Цілком заслужено перше місце було віддано Олегу КОРОСТИЛЬОВУ, який з його підприємством зробив принципово новий сегмент в Україні - це створення високоточних засобів ураження”, - сказав керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій ЗГУРЕЦЬ.

Експерт також відзначив, що практично в кожного із розробників озброєнь є проблеми, пов’язані з необхідністю створювати нові технології і нову технологічну базу. За його словами, вирішити цю проблему підприємства самі не здатні.

“Фактично ми говоримо про те, що є попит на людей, які досягли конкретного результату, і є попит на адекватну стратегію з боку держави, аби ці досягнення стали основою для переозброєння української армії, щоб ці зразки озброєнь купувалися українською армією і експортувалися до інших країн”, - сказав він.

С.ЗГУРЕЦЬ зазначив, що в питанні вироблення Україною зброї ситуація не є оптимістичною, попри те, що в Україні дійсно є зразки озброєнь, які користуються попитом на зовнішньому ринку. За статистикою, яку навів експерт, за останні 25 років кількість країн у світі, які мають власну оборонну промисловість, збільшилася майже вдвічі.

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр ЛИТВИНЕНКО, у свою чергу, сказав, що проведення зазначеного опитування є свідченням певного прогресу у здійсненні цивільного контролю над воєнною сферою.

“Уявити ще 5-7 років тому такий рейтинг було дуже важко. Тобто процес посилення цивільного контролю над сферою національної безпеки, над оборонними можливостями держави триває”, - сказав він.

ЦДАКР та УНІАН у червні цього року провели опитування близько 40 вітчизняних експертів у сфері безпеки, метою якого було оцінити внесок відомих людей у зміцнення національної безпеки України в період 2005-2010 років.

Експертами виступили військові аналітики, керівники недержавних аналітичних структур, колишні чиновники силових відомств, журналісти, представники недержавних оборонно-промислових і науково-промислових структур.