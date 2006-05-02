За що змагались українські красуні у Каховці
Перелік номінацій і призів за перемоги у них
У рамках 15-го Міжнародного фестивалю «Таврійські Ігри» відбувся фінал конкурсу краси» «Королева України» - «26 карат». Учасницями конкурсу стали 26 дівчат – 26 карат чистої краси. Карат – одиниця виміру дорогоцінного каміння. Відповідна назва конкурсу символізує чистоту, непідробну красу та чарівність наших конкурсанток.
Королевою України обрано Катерину Андреєву з м.Вінниця (на фото)Думка членів журі збіглася з результатами СМС-голосування і Катерина також стала Королевою глядацьких симпатій. Дівчина отримала: стрічку Королеви України, Корону переможниці, Музичний телефон Nokia 3250 та автомобіль від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат.
Інші результати та нагороди конкурсу
Перша Віце-Королева: Катерина Ломачинська, м.Полтава.Отримала:
Стрічку Першої Віце-Королеви
Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат
Друга Віце-Королева: Олена Дарбаєва, м.Житомир ( на фото)
Отримала:
Стрічку Другої Віце-Королеви
Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат
Королева Аеросвіт: Олена Дарбаєва, м.ЖитомирОтримала:
Стрічку Королеви Аеросвіт
Від головного авіаперевізника фестивалю, авіакомпанії Аеросвіт – квитки до Неаполя!
Королева Карат: Ольга Прийма, м.РівнеОтримала:
Стрічку Королеви Карат
Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат.
Королева Мас-Медіа: Юля Тимошенко, м.ХарківОтримала:
Грошовий приз від газети Комерсант
Королева глядацьких симпатій Фестивалю (найбільше оплесків в Каховці): Катерина Скубанович, м.Херсон
Отримала:
Стрічку Королеви глядацьких симпатій
Музичний телефон Nokia 3250
Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат
Усі учасниці конкурсу отримали:
Грошові подарунки і квіти від Таврійських Ігор.
Святкові корзини з ексклюзивною продукцією від торгової марки Карат.