За що змагались українські красуні у Каховці

Перелік номінацій і призів за перемоги у них

У рамках 15-го Міжнародного фестивалю «Таврійські Ігри» відбувся фінал конкурсу краси» «Королева України» - «26 карат». Учасницями конкурсу стали 26 дівчат – 26 карат чистої краси. Карат – одиниця виміру дорогоцінного каміння. Відповідна назва конкурсу символізує чистоту, непідробну красу та чарівність наших конкурсанток. Королевою України обрано Катерину Андреєву з м.Вінниця (на фото) Думка членів журі збіглася з результатами СМС-голосування і Катерина також стала Королевою глядацьких симпатій. Дівчина отримала: стрічку Королеви України, Корону переможниці, Музичний телефон Nokia 3250 та автомобіль від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат. Інші результати та нагороди конкурсу Перша Віце-Королева: Катерина Ломачинська, м.Полтава. Отримала: Стрічку Першої Віце-Королеви Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат Друга Віце-Королева: Олена Дарбаєва, м.Житомир ( на фото) Отримала: Стрічку Другої Віце-Королеви Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат Королева Аеросвіт: Олена Дарбаєва, м.Житомир Отримала: Стрічку Королеви Аеросвіт Від головного авіаперевізника фестивалю, авіакомпанії Аеросвіт – квитки до Неаполя! Королева Карат: Ольга Прийма, м.Рівне Отримала: Стрічку Королеви Карат Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат. Королева Мас-Медіа: Юля Тимошенко, м.Харків Отримала: Грошовий приз від газети Комерсант Королева глядацьких симпатій Фестивалю (найбільше оплесків в Каховці): Катерина Скубанович, м.Херсон Отримала: Стрічку Королеви глядацьких симпатій Музичний телефон Nokia 3250 Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат Усі учасниці конкурсу отримали: Грошові подарунки і квіти від Таврійських Ігор. Святкові корзини з ексклюзивною продукцією від торгової марки Карат. Сайт "Таврійських ігор"

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