За що змагались українські красуні у Каховці

13:30, 02 травня 2006
Суспільство
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Перелік номінацій і призів за перемоги у них

У рамках 15-го Міжнародного фестивалю «Таврійські Ігри» відбувся фінал конкурсу краси» «Королева України» - «26 карат». Учасницями конкурсу стали 26 дівчат – 26 карат чистої краси. Карат – одиниця виміру дорогоцінного каміння. Відповідна назва конкурсу символізує чистоту, непідробну красу та чарівність наших конкурсанток.

Королевою України обрано Катерину Андреєву з м.Вінниця (на фото)

Думка членів журі збіглася  з результатами СМС-голосування і Катерина також стала Королевою глядацьких симпатій. Дівчина отримала: стрічку Королеви України, Корону переможниці, Музичний телефон Nokia 3250 та автомобіль від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат.

Інші результати та нагороди конкурсу

Перша Віце-Королева: Катерина Ломачинська, м.Полтава.

Отримала:

Стрічку Першої Віце-Королеви

Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат

Друга Віце-Королева: Олена Дарбаєва, м.Житомир ( на фото)

 

Отримала:

Стрічку Другої Віце-Королеви

Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат

 

Королева Аеросвіт: Олена Дарбаєва, м.Житомир

Отримала:

Стрічку Королеви Аеросвіт

Від головного авіаперевізника фестивалю, авіакомпанії Аеросвіт – квитки до Неаполя!

Королева Карат: Ольга Прийма, м.Рівне

Отримала:

Стрічку Королеви Карат

Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат.

Королева Мас-Медіа: Юля Тимошенко, м.Харків

Отримала:

Грошовий приз від газети Комерсант

Королева глядацьких симпатій Фестивалю (найбільше оплесків в Каховці): Катерина Скубанович, м.Херсон

Отримала:

Стрічку Королеви глядацьких симпатій

Музичний телефон Nokia 3250

Набір побутової техніки Рейнфорд Електронікс від головного спонсора конкурсу краси ТМ Карат

Усі учасниці конкурсу отримали:

Грошові подарунки і квіти від Таврійських Ігор.

Святкові корзини з ексклюзивною продукцією від торгової марки Карат.

  Сайт "Таврійських ігор"

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