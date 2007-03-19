Третьяков: продаж 1% акцій Укртелекому виллється в рейдерство

Коли „нашоукраїнці” прийшли до влади, “Укртелеком” вже був у критичному стані. Про це розповів „Галицьким контрактам” народний депутат України Олександр Третьяков. І звернув увагу на те, що підприємство отримало ліцензію на надання послуг мобільного зв’язку саме в той час, коли він очолював наглядову раду. Депутат також нагадав, що він зміг вивести „Укртелеком” в прибуток – 600 млн. грн за підсумками 2005 року, а 2006-й “Укртелеком”, за наявною інформацією, закінчився із збитками, тобто гіршими показниками.

Олександр Третьяков не виключає, що ринкову вартість підприємства знижують ті, хто зацікавлені в його купівлі, повідомляє сайт Нашої України.

Народний депутат запевнив, що він не проти приватизації Укртелекому, але в якості першого лоту потрібно виставляти не 1%, як це хоче зробити уряд, а, мінімум, 20%. І продавати акції Укртелекому слід на міжнародній фондовій біржі (підприємство до цього готове), а не на конкурсі-аукціоні, до якого готується Фонд держмайна України. Інакше – продаж 1% акцій Укртелекому виллється в рейдерство. „Крупні гравці, враховуючи особливості нашого інвестиційного клімату, навряд чи підуть на купівлю незначного пакету. Натомість SCM вже заявило про готовність взяти участь в конкурсі”, - каже Третьяков. Справжньою метою покупців депутат бачить вплив на призначення правління Укртелекому. Натомість, продавши 20% акцій, держава, по-перше, отримала б об’єктивну інформацію про ринкову вартість підприємства і вирішила б, як його продавати – далі на біржі, чи на конкурсі.

На запитання, скільки може коштувати Укртелеком, Третьяков відповів - до млрд. З огляду на таку величезну розбіжність в оцінках аудиторів, Третьяков ствкерджєує, що акції підприємства потрібно продавати на біржі. Але, в будь-якому випадку, затягування з продажем Укртелекому знижує його ринкову вартість. „По-перше, підприємство поступово розтягують. По-друге, дротовий зв’язок морально застаріває, а в держави немає грошей на переоснащення Укртелекому та реалізацію нових масштабних проектів”.