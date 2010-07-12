На Харківщині дерево впало на автомобіль: загинуло подружжя

Повідомлення МНС

У Харківській області внаслідок падіння дерева на автомобіль загинуло двоє людей. Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, трагедія сталась в Ізюмському районі на 623-му кілометрі автошляху Харків - Довжанський. Загинуло подружжя 1972 та 1973 років народження.

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