Вартість житла на первинному ринку Києва (по районах)

На первинному ринку Києва середня вартість продаж 1-3-кімнатних квартир з 1 по 15 липня 2010 року знизилася на 0,46% (7 дол.) – до 1549 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1213 дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу склала 2395 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дніпровському районі – на 0,29% (4 дол.) – до 1283 дол., Дарницькому – на 0,36% (4 дол.) – до 1213 дол., Деснянському – на 0,19% (2 дол.) – до 1236 дол./кв. м, Оболонському – на 0,41% (7 дол.) – до 1622 дол., Печерському – на 0,55% (13 дол.) – до 2395 дол./кв. м, Святошинському – на 0,48% (6 дол.) – до 1265 дол., Шевченківському – на 0,57% (11 дол.) – до 1941 дол./кв. м, Подільському – на 0,54% (8 дол.) – до 1420 дол., Голосіївському – на 0,50% (8 дол.) – до 1608 дол., Солом’янському районі – на 0,55% (8 дол.) – до 1416 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.