ЄС згодна з пропозицією Януковича

У Європейському Союзі згодні з пропозицією Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розглядати співробітництво в кримському регіоні як пілотний проект програми «Східне партнерство».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це сьогодні заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА під час зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Співрозмовники обговорили шляхи реалізації ініціативи Єврокомісії щодо співробітництва в Криму, яка передбачатиме розвиток соціальної інфраструктури, модернізацію туристичної галузі та підвищення інвестиційної привабливості Севастополя і залучення прямих іноземних інвестицій в інфраструктуру міста.

Ж.ТЕЙШЕЙРА підкреслив, що до реалізації кримського проекту, який у Євросоюзі вважають дуже важливим, уже залучені 13 країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в Києві під час зустрічі з Президентом Європейської ради Германом ван РОМПЕЄМ ініціював започаткування і реалізацію пілотного проекту розвитку Криму у рамках розширення співпраці програми Європейського Союзу «Східне партнерство».

«Крим – це перлина не тільки України, це перлина усього світу», - заявив Президент України і висловив думку, що цей проект може бути дуже цікавим у рамках співпраці за програмою «Східне партнерство».

«Це наповнить змістом програму «Східне партнерство», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.