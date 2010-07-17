Фінансування програми доступного житла скорочено вдвічі

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України заявляє про початок будівництва доступного житла у поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА.

За його словами, сьогодні розв`язуються питання щодо земельних ділянок для будівництва доступного житла.

В.ЯЦУБА відзначив, що через секвестр Держбюджету сума фінансування програми доступного житла, яка передбачалася у розмірі 1 млрд. 040 млн. грн., була скорочена у два рази. За його словами, кошти за програмою доступного житла очікується одержати через два місяці.

Міністр також розраховує, що кошти, які було передбачено на програму доступного житла цього року, будуть повернуті. «1,040 млрд. грн. ми витратимо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, всього у Держбюджеті-2010 на забезпечення громадян житлом передбачалося 2 млрд. 340 млн. грн., з яких 1 млрд. 040 млн. грн., - на закупівлю доступного житла в недобудованих об`єктах, 762 млн. грн. – Міноборони на забезпечення житла військовослужбовців, близько 300 млн. грн. – іншим міністерствам, 218 млн. грн. – Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, 140 млн. грн. – Мінрегіонбуду на забезпечення житлом інвалідів ВВВ першої категорії.