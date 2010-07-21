На Тернопільщині зійшов з рейок вагон поїзда Москва - Бєлград

У Тернопільській області зійшов з рейок вагон пасажирського потяга.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, інцидент стався вчора о 18.40 на залізничній станції Підволочиськ.

З рейок зійшла колісна пара пасажирського потяга № 15 «Москва – Ужгород – Будапешт – Бєлград».

Загиблих і травмованих немає, колія не пошкоджена. Рух потягів через станцію було відновлено о 21.30, пошкоджений вагон встановлено на колію в 00.45.