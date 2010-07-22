Рівненська міськрада не дасть землю під Російський духовний центр

Рівненська міська рада не включила до порядку денного сесії проект рішення про виділення місцевій російській громаді землі під спорудження Російського духовного центру, який мав складатися з православного храму та монастиря Української православної церкви (Московського патріархату), бібліотеки та приміщення духовно-культурного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сесії міськради депутат від фракції БЮТ Микола ТАРАСЮК запропонував депутатам розглянути проект рішення щодо виділення понад двох гектарів землі під спорудження на околиці міста, в районі нинішнього Пагорба Слави, Російського духовного центру.

У свою чергу голова фракції Української народної партії Іван ТУРКО закликав депутатів міської ради не включати дане питання до порядку денного сесії, оскільки, за його словами, «на два гектари української землі претендує не українська, а іноземна релігійна організація...».

За наполяганням фракції УНП з цього питання було проведено поіменне голосування. З 45 депутатів міськради 14 проголосували «за» розгляд проекту рішення про виділення землі під будівництво Російського духовного центру, 6 — «проти», 4 — «утримались», 17 — не голосували. Таким чином, питання про включення до порядку денного проекту рішення щодо надання дозволу на розробку містобудівного обгрунтування з відведення земельної ділянки під будівництво церкви Олександра Невського на вулиці Київській біля пагорбу Слави у Рівному не набрало достатньої кількості голосів.

Перед початком сесії приміщення міської ради пікетували понад 200 осіб – переважно представники УНП та місцевої громади Української православної церкви (Київського патріархату). Вони вимагали від депутатів не виділяти землю під будівництво культових споруд УПЦ (Московського патріархату). Подібна акція протесту вже втретє відбулась біля Рівненської міськради.