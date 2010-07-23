«Погорілий потяг» Москва - Євпаторія буксирують до Мелітополя

Причиною пожежі у потягу «Москва - Євпаторія» могло стати коротке замикання.

Про це повідомили УНІАН в ГУ МНС Запорізької області з посиланням на начальника управління Олексія ЛЕПСЬКОГО.

На даний момент, за інформацією МНС, перерване через пожежу сполучення відновлене. Вагон, частина якого вигоріла, відбуксовано на запасну колію.

Потяг «Москва - Євпаторія» буксирується до Мелітополя, де для постраждалих в результаті пожежі - громадян Росії, які залишилися в результаті пожежі без речей і документів, зарезервовано місця у двох готелях.

Залізничне сполучення відновлене о 8.13, завдяки чому вдалося уникнути переростання події в надзвичайну ситуацію, яка виникла б у разі, якби рух був перервано більш як на дві години.

Пасажирів потягів, які аварійно зупинилися у Запорізькій області внаслідок пожежі у потягу “Москва – Євпаторія” міліція забезпечила питною водою.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, внаслідок пожежі сьогодні вранці на перегоні між станціями Федорівка та Обільне у потягу «Москва – Євпаторія» було зупинено рух семи інших потягів. Затримка руху на ділянці тривала 2 години.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група ГУ МВС України в Запорізькій області.

Співробітники Міністерства внутрішніх справ надали медичну і психологічну допомогу постраждалим.

Також міліція організувала доставку питної води для пасажирів.