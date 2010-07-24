Міліція і СБУ знайшли в Криму 8 тисяч кущів конопель

Співробітники міліції і СБУ 23 липня у Криму виявили і ліквідували близько 8 тисяч кущів конопель.

«По периметру поля загальною площею 1,3 га виростало близько 8 тисяч кущів конопель. За урожай з усього посіву на чорному ринку можна було б отримати близько 56 млн. грн.», - йдеться у прес-релізі кримського Управління МВС, яке є у розпорядженні УНІАН.

Посів у Красногвардійському районі знищили.

Як з`ясували правоохоронці, землі належать Краснознаменській сільській раді.

«Поля розпайовані, свої паї громадяни передали в оренду одному із кримських фермерських господарств, яке займається вирощуванням сільгоспкультур. Про те, що після прибирання гірчиці на землі росте така екзотична трава, головний агроном підприємства, за його словами, не знав», - відзначили у міліції.

Поки що у діях керівників підприємства вбачаються дії за статтею 106 Кодексу про адміністративні правопорушення (невжиття заходів зі знищення незаконних посівів).

Якщо буде доведено, що наркорослини висадили спеціально, керівнику підприємства загрожує кримінальна відповідальність за статтею «Посів або вирощування снодійного маку або конопель».