Відкрилися музеї жандармерії-ЧК-КДБ-СБУ

Сьогодні у Луганську відкрито музей Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, музей розташовано на першому поверсі приміщення управління СБУ в Луганській області.

Вся експозиція музею складається з трьох частин. Перша – 50-ті роки XIX сторіччя - період створення жандармерії. Друга – охоплює період початку діяльності перших надзвичайних комісій на Луганщині, а головний розділ експозиції присвячений управлінню СБУ в Луганській області від моменту його створення до сьогодні.

Головні експонати виставки - історичні документи, фотографії, предмети зброї та нагороди.

За словами начальника управління СБУ генерал-майора Миколи ПОГРЕБЕЦЬКОГО, музей буде відкрито для усіх бажаючих.

Зараз з числа співробітників СБУ триває підготовка екскурсоводів.

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У Житомирі відкрили музей Служби безпеки України, відбулося урочисте зібрання, присвячене 15-й річниці СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, у музеї розміщені стенди з експонатами про історію Управління СБУ в Житомирській області, зокрема: “Створення Волинського ГубЧК” (містить інформацію про історію створення органу від Волинського ГубЧК до теперішнього часу), “Шпигунські пристрасті” (експонати та фотокартки про діяльність органу з протидії шпигунській діяльності іноземних держав проти України), “Велика Вітчизняна війна”, “Голодомор 1932-1933 років на Житомирщині”, “Біль не має кордонів”, “Пам’ять зберігає покоління”, “Наші будні”.

У відкритті музею взяли участь голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО, заступник голови обласної ради Петро РУДНИЦЬКИЙ, Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО, керівники силових структур області.

Також у приміщенні обласного музично-драматичного театру ім. І.Кочерги відбулось урочисте зібрання, присвячене Дню Служби безпеки України.

Вітаючи працівників Управління СБУ в області, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що “на сьогоднішній день, пріоритетними завданнями, визначеними Президентом України для Служби безпеки України, є боротьба з корупцією та організованою злочинністю, запобігання економічним злочинам”.

Також Ю.ПАВЛЕНКО акцентував увагу на тісній співпраці облдержадміністрації та правоохоронних органів щодо протидії злочинності та захисті прав і свобод жителів Житомирщини.