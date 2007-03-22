Українські військові в Чикаго вивчають підготовку старшин у ВМС США

Група представників Військово-Морських сил Збройних сил України на чолі з капітаном 1-го рангу Олексієм МИХАЙЛЮТЕНКО в місті Чикаго знайомиться з системою підготовки, освіти, функціями та обов’язками старшинського складу ВМС США.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, під час візиту увагу представників українського флоту буде звернуто на загальні стандарти підготовки персоналу, прийняті в країнах Північноатлантичного альянсу, та на процес планування підготовки професійного старшинського корпусу на кораблях і берегових базах Військово-Морських сил США.

Візит робочої групи представників ВМС України до США відбувається на запрошення американської сторони та у відповідності до Переліку заходів міжнародного співробітництва Збройних сил України на лютий-березень 2007 року.