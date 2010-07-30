Естонія і Литва хочуть забрати в Газпрому свої газопроводи

"Газпром" може втратити газотранспортні активи в Прибалтиці, країни якої сподіваються створити конкуренцію на своїх газових ринках і знизити ціни на газ. Газета "Коммерсант" пише, що Естонія розробляє законопроект про розділення національної газової компанії Eesti Gaas, яка на 47 відсотків належить "Газпрому" та "Ітері", на транспортну і торгову складову. Аналогічне рішення готує Литва, частиною газотранспортної системи якої також володіє російський концерн.

"Коммерсант" пише, що Міністерство економіки і департамент із конкуренції Естонії розробляють законопроект про розділення компанії Eesti Gaas. Таку можливість передбачає прийнятий у 2009 році Третій енергопакет ЄС. У вересні законопроект буде розглянутий в парламенті.

Третій енергопакет ЄС передбачає три варіанти відчуження газопроводів - націоналізація, створення незалежного оператора для управління газопроводами, поступка естонському уряду золотої акції Eesti Gaas із правом вето.

Eesti Gaas є монополістом із транспортування й розподілу, а також продажу російського газу в Естонії. Акціонерами Eesti Gaas є "Газпром" (37 відсотків акцій), E.ON Ruhrgas AG (33,66 відсотка), Fortum (17,72 відсотка), Itera Latvija (9,85 відсотка) і міноритарії.

Уряд Литви в липні розглянув законопроект про аналогічне розділення національного газового концерну Lietuvos dujos на два підприємства не пізніше березня 2012 року. Акціонерами Lietuvos dujos є E.ON Ruhrgas International (38,9 відсотка), "Газпром" (37,1 відсотка) і уряд Литви (17,7 відсотка).

Зараз країни Прибалтики платять за російський газ найвищі ціни в ЄС. Естонія купувала паливо в Росії першому кварталі по 318,2 долара за тисячу кубометрів. При цьому "Газпром" продавав газ до Європи в середньому по 265-270 доларів за аналогічний об`єм. Ціна природного газу в Литві на 100-150 доларів вище за ціни на газ у Західній Європі.

Лента.ру