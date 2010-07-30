Застрелився заступник начальника штабу танкової бригади

У Чернігівській області застрелився офіцер – заступник начальника штабу танкової бригади.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Міністерстві оборони України.

За словам співрозмовника агентства, інцидент стався учора, 29 липня, під час обідньої перерви.

Заступник начальника штабу 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, що дислокується в селищі Гончарівське Чернігівської області, майор Г. застрелився із особистої зброї – пістолета.

Як також стало відомо, цей офіцер був сином генерала, який свого часу обіймав високу посаду у Північному оперативному командуванні, штаб якого дислокувався в Чернігові.

У офіцера залишилися дружина та малолітня дитина.

За фактом самогубства ведеться розслідування.