Застрелився заступник начальника штабу танкової бригади
...під час обідньої перерви
У Чернігівській області застрелився офіцер – заступник начальника штабу танкової бригади.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Міністерстві оборони України.
За словам співрозмовника агентства, інцидент стався учора, 29 липня, під час обідньої перерви.
Заступник начальника штабу 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, що дислокується в селищі Гончарівське Чернігівської області, майор Г. застрелився із особистої зброї – пістолета.
Як також стало відомо, цей офіцер був сином генерала, який свого часу обіймав високу посаду у Північному оперативному командуванні, штаб якого дислокувався в Чернігові.
У офіцера залишилися дружина та малолітня дитина.
За фактом самогубства ведеться розслідування.