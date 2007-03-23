У UMC зник зв`язок

Інформаційне агентство УНІАН має труднощі з передачею оперативної інформації через відсутність зв’язку мобільного оператора UMC, послугами якого користується агентство.

З’ясувати у UMC причини відсутності зв’язку, а також те, скільки часу його ще не буде, неможливо.

УНІАН приносить вибачення передплатникам за те, що з незалежних від агентства причин на даний момент неможливо повноцінно надавати оперативну інформацію.

Водночас агентство докладає усіх зусиль, щоб різними шляхами отримувати інформацію від кореспондентів і надавати її передплатникам.