У UMC зник зв`язок
11:18, 23 березня 2007Суспільство
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УНІАН має труднощі
Інформаційне агентство УНІАН має труднощі з передачею оперативної інформації через відсутність зв’язку мобільного оператора UMC, послугами якого користується агентство.
З’ясувати у UMC причини відсутності зв’язку, а також те, скільки часу його ще не буде, неможливо.
УНІАН приносить вибачення передплатникам за те, що з незалежних від агентства причин на даний момент неможливо повноцінно надавати оперативну інформацію.
Водночас агентство докладає усіх зусиль, щоб різними шляхами отримувати інформацію від кореспондентів і надавати її передплатникам.
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