У UMC зник зв`язок

11:18, 23 березня 2007
Суспільство
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УНІАН має труднощі

UMCІнформаційне агентство УНІАН має труднощі з передачею оперативної інформації через відсутність зв’язку мобільного оператора UMC, послугами якого користується агентство.

З’ясувати у UMC причини відсутності зв’язку, а також те, скільки часу його ще не буде, неможливо.

УНІАН приносить вибачення передплатникам за те, що з незалежних від агентства причин на даний момент неможливо повноцінно надавати оперативну інформацію.

Водночас агентство докладає усіх зусиль, щоб різними шляхами отримувати інформацію від кореспондентів і надавати її передплатникам.

 

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