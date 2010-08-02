Нацбанк не допустить значного зміцнення гривні

Гривня зберігає стабільність завдяки надходженню кредитних ресурсів до України, в результаті покращуючи настрої українців і підтримуючи баланс поточного рахунку близьким до нуля.

Про це сказано в аналітичному огляді «Ерсте Банку», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, Україна зробила серйозний крок у напрямі впровадження гнучкішого валютного курсу, що є однією з вимог МВФ. Зокрема, з липня був скасований податок до Пенсійного фонду з валютообмінних операцій, що дозволить (хоча б банкам) активніше торгувати на валютному ринку. При цьому Національний банк не допустить значного зміцнення гривні, щоб не нашкодити експортерам.

«Де-факто гривня залишається сильно прив`язаною до долара, тому, щоб насправді запровадити плаваючий валютний курс, НБУ доведеться здійснити ряд ініціатив для лібералізації ринку, зокрема щодо валютної позиції банків, чого, швидше за все, не відбудеться найближчим часом», – вважає аналітик «Ерсте Банку» Мар`ян ЗАБЛОЦЬКИЙ.