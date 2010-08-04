Попов: у нас буде декілька станцій, які проїдемо і не зупинимось

На 14 жовтня цього року заплановано ввести в експлуатацію відреконструйовану лінію швидкісного трамвая у Києві від Кільцевої дороги до вулиці Старовокзальної, але тимчасово не працюватимуть 4-5 станцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ журналістам після виїзної наради щодо ходу виконання робіт на лінії швидкісного трамвая.

«Основні станції будуть запущені у жовтні від початкової до кінцевої станції… У нас буде декілька станцій, які проїдемо і не зупинимось», - повідомив О.ПОПОВ.

За його словами, не усі станції лінії встигнуть побудувати для того, щоб вони могли обслуговувати пасажирів. «Я думаю, це буде 4, максимум 5 станцій, які ми не відкриємо. Але це буде тимчасовий розрив з подальшим будівництвом», - зазначив О.ПОПОВ.

Він запевнив, що фінансування будівництва забезпечено. Цього року місто виділяє близько 40 млн. грн. на цей проект, при тому, що загалом він коштує близько 400 млн. грн., і більша частина уже профінансована, у тому числі за рахунок державного бюджету.

О.ПОПОВ повідомив, що до жовтня на лінію мають вийти близько 10 трамвайних потягів. Зараз є варіанти запуску потягів вітчизняного і російського виробництва.

Водночас, російський варіант, зауважив О.ПОПОВ, майже у 2,5 рази дорожчий, ніж український. Виходячи з цього, швидше за все, будуть пущені на лінію вагони, зібрані на Київському заводі електротранспорту. Такий потяг коштує близько 3 млн. грн.

Як сказав О.ПОПОВ, до кінця року кількість трамвайних потягів необхідно буде збільшити до 15, а загалом норма для обслуговування пасажирів – 17-18 потягів. На сьогодні уже є 8 вітчизняних потягів, і найближчим часом буде забезпечено фінансування для придбання ще 4-5 потягів, на що необхідно від 15 до 18 млн. грн. В. о. голови КМДА запевнив, що відповідне фінансування буде.

За його словами, вартість проїзду поки планується залишити у розмірі 1,5 грн., щоб трамвай був доступним видом транспорту.

На запитання журналістів, чи правда, що частина ліній швидкісного трамвая має якісь якісні недоліки, О.ПОПОВ відповів, що справді були деякі порушення у технології будівництва. «Сьогодні це підтверджено. Частина того залізничного шляху, який було збудовано (з порушеннями – УНІАН), його буде замінено. Але це не велика частина і це не буде причиною затримки будівництва цього об’єкту», - запевнив він.

Присутній на нараді заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив журналістам, що для того, щоб ввести у дію лінію швидкісного трамвая у жовтні, уже зараз необхідно забезпечити фінансування в розмірі 40-45 млн. грн., з яких 28 млн. грн. уже є у розпорядженні виконавця робіт.

«Якщо повністю закінчувати, то десь мільйонів 150 буде потрібно. Але я не знаю, яка частина вже профінансована. На 1 червня, коли ми приймали постанову Кабміну, для добудови швидкісного трамвая, показували недостачу 120 млн. грн., і ці 120 млн. держава заклала у бюджет», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, щоб завершити будівництво станцій, додатково потрібно ще 50 млн. грн.

Довідка УНІАН. Лінія швидкісного трамвая у Києві є складовою об`єктів міського електротранспорту КП «Київпастранс». Вона пролягає від станції «Старовокзальна» до станції «Кільцева дорога». Протяжність лінії - 20,2 км, на ній розташовано 12 станцій, пропускна спроможність становить 25 тисяч пасажирів на годину.

До реконструкції на лінії експлуатувалося близько 100 трамвайних вагонів.

Середня експлуатаційна швидкість вагонів становить близько 40 км/год., максимальна швидкість – 80 км/год.

8 вересня 2004 року КМДА затвердила комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамвая від площі Перемоги до Кільцевої дороги з частковою заміною траси.