В Житомирі у мітингу на підтримку Громадянського руху “Народна самооборона” взяли участь близько 4 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся на площі С.Корольова, біля Житомирської облдержадміністрації.

Перед учасниками мітингу з промовами виступили лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО, народний депутат України і голова руху «Європейська платформа для України» Микола КАТЕРИНЧУК, а також радник Президента України Тарас СТЕЦЬКІВ.

На мітинг також прибули представники обласних осередків політичних партій. Так, на мітингу майоріли прапори СПУ, громадської організації «Антикримінальний вибір», УНСО, а також «Народної самооборони».

Перед початком мітингу перед житомирянами з концертом виступили співачка Марія БУРМАКА та гурт «Мандри».

Лейтмотивом виступів політиків на мітингу стала критика уряду Віктора ЯНУКОВИЧА за те, що він, за словами промовців, перекуповує народних депутатів та залякує українських бізнесменів, що становить серйозну загрозу українській демократії.

Зокрема, М.КАТЕРИНЧУК заявив, що завданням громадянських рухів “Народна самооборона” та “Європейська платформа для України” є консолідація громадськості для захисту своїх конституційних прав.

Також М.КАТЕРИНЧУК висловився за необхідність проведення дострокових виборів до Верховної Ради, але в тому випадку, коли відбудеться зміна виборчого законодавства. «Позачергові вибори до ВР просто необхідні, але перед тим, як вони відбудуться, треба змінити виборчу формулу», - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК також вчергове висловився за необхідність прийняття нової Конституції.

Після М.КАТЕРИНЧУКА на сцену вийшли лідери «Народної самооборони» Т.СТЕЦЬКІВ та Ю.ЛУЦЕНКО. Вони закликали людей приєднуватися до «Народної самооборони» для встановлення контролю над владою.

Також Ю.ЛУЦЕНКО вибачився перед виборцями СПУ за те, що керівництво партії, за його словами, зрадило Майдан. «Як пояснити, що на тій сцені у Києві на Майдані стояв О.МОРОЗ, а тисяча людей кричали «Слава!»… Як пояснити таке переродження партії, не знаю», - сказав він.

Після виступу він традиційно передав людям прапор з символікою «Народної самооборони», після чого прозвучав Гімн України.

Після мітингу Ю.ЛУЦЕНКО виступить у прямому ефірі Житомирського обласного телебачення.