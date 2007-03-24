”Деу-Ланос” протаранив пожежну машину, яка їхала на виклик
11:11, 24 березня 2007Суспільство
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Обидва автомобілі загорілися
У Харкові з вини водія іномарки потрапив у дорожньо-транспортну пригоду пожежний автомобіль, що прямував за викликом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася 23 березня о 20.25. Водій автомобіля "Деу-Ланос" не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем "ЗІЛ-431412", що рухався з увімкненим проблисковим маячком синього кольору за викликом на пожежу.
Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби загорілись.
В результаті ДТП водій та п`ятеро пасажирів автомобіля "ЗІЛ", а також водій та троє пасажирів автомобіля "Деу" отримали тілесні ушкодження.
Всі постраждалі доставлені до 4-ї лікарні м. Харків.
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