”Деу-Ланос” протаранив пожежну машину, яка їхала на виклик

У Харкові з вини водія іномарки потрапив у дорожньо-транспортну пригоду пожежний автомобіль, що прямував за викликом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася 23 березня о 20.25. Водій автомобіля "Деу-Ланос" не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем "ЗІЛ-431412", що рухався з увімкненим проблисковим маячком синього кольору за викликом на пожежу.

Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби загорілись.

В результаті ДТП водій та п`ятеро пасажирів автомобіля "ЗІЛ", а також водій та троє пасажирів автомобіля "Деу" отримали тілесні ушкодження.

Всі постраждалі доставлені до 4-ї лікарні м. Харків.