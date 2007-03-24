Київське метро вирішено просунути далеко на південь

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ затвердив проект будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Либідська» до станції «Виставковий центр».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, перший заступник голови КМДА Денис БАСС повідомив, що будівельна довжина даної лінії становитиме 4,84 км, на яких зведуть 4 станції. Пропускна спроможність дільниці – 40 пар потягів на годину, що перевозитимуть 33,7 тисячі пасажирів. З’являться додаткові 412 робочих місць. Таке будівництво коштуватиме столиці у 2 087 896,911 тис. грн.

За інформацією Д.БАССА, спорудження дільниці, яка є продовженням лінії метро від станції «Героїв Дніпра» до «Либідської», дає можливість перетнути місто з півдня на північ менш ніж за годину і створити сприятливі умови транспортного обслуговування мешканців і гостей Києва.

Також київська влада спрямовує зусилля на будівництво багаторівневої транспортної розв’язки біля станції метро «Сирець» (вул. Тираспольська та Щусєва). За рахунок удосконаленого дорожнього покриття та розширення вулиці (до 26 метрів: 6 смуг по 3,75 метри кожна), зменшиться рівень шуму в прилеглому мікрорайоні. Також буде зведено підземний пішохідний перехід. Орієнтовні строки будівництва – 2007-2008 роки.