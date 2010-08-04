МВС: «Кінгз Кепітал» ошукав українців на суму понад 100 мільйонів

У ході досудового слідства встановлено, що загальні збитки, спричинені фінансовими махінаціями керівників ТОВ «Кінгз Кепітал» та пов`язаними з ним суб`єктами підприємницької діяльності, становлять понад 100 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України

Внаслідок злочинних дій ошукано понад 3 тис. громадян, що проживають практично в усіх регіонах України, яких у цій справі визнано потерпілими.

Зокрема, як зазначили в ДГЗ, встановлено, що впродовж 2006-2008 років службові особи групи компаній «Кінгз Кепітал» під виглядом високо прибуткової інвестиційної діяльності, обіцяючи надприбутки, залучали вклади громадян України, у результаті чого останні були ошукані та залишились і без вкладів, і без обіцяних відсотків (прибутків).

До кримінальної відповідальності притягаються 6 осіб, серед яких службові особи даних підприємств та пастор Церкви «Посольство Боже» Сандей АДЕЛАДЖА, яким пред`явлено відповідні обвинувачення та обрано запобіжні заходи. На їх майно, цінності та вклади, з метою забезпечення заявлених цивільних позовів, накладено арешт.

На даний час досудове слідство триває, за результатами якого буде прийнято рішення, передбачене чинним законодавством, у тому числі буде вирішено питання щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ст. 255 КК України (створення злочинної організації).

Як повідомляв УНІАН, столична міліція 24 листопада 2008 р. затримала керівника ТОВ «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА. Наприкінці серпня 2009 року суд у Києві звільнив О.БАНДУРЧЕНКА з-під варти під підписку про невиїзд.

Господарський суд Києва 21 серпня 2009 року визнав банкротом ТОВ «Кінгз Кепітал» і відкрив ліквідаційну процедуру.