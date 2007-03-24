Мороз: найгостріший конфлікт був по лінії Луценко - Тимошенко

Голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ заявляє, що екс-міністр внутрішніх справ, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО має президентські амбіції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Житомирі під час урочистих зборів з нагоди 15-ї річниці заснування Житомирської обласної організації СПУ.

«Юрій ЛУЦЕНКО завжди хотів і хоче реалізувати себе у якості Президента держави», - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, в цьому немає нічого поганого, і вся справа лише у способах, за допомогою яких до цієї мети йти. О.МОРОЗ зазначив, що Ю.ЛУЦЕНКО під час першого голосування за законопроект про внесення змін до Конституції не підтримав його, і лише при остаточному розгляді його за наполяганням партії голосував «за».

Як розповів О.МОРОЗ, соціалісти пропонували свого часу, щоб Ю.ЛУЦЕНКО зайняв посаду міністра транспорту і зв’язку, щоб мати більший вплив на економічний розвиток України.

У той же час, зазначив він, Президент України Віктор ЮЩЕНКО і особливо Петро ПОРОШЕНКО наполягали на тому, щоб Ю.ЛУЦЕНКО зайняв посаду саме міністра внутрішніх справ України.

Він зазначив, що в уряді, який очолювала Юлія ТИМОШЕНКО, «найбільш гострий конфлікт був по лінії Юрій ЛУЦЕНКО - Юлія ТИМОШЕНКО». Водночас, за його словами, це намагалися не афішувати.

За словами О.МОРОЗА, «будучи гострим на язик, Юрій (йдеться про Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН) час від часу, зокрема, говорив, що в нас немає СБУ, а у нас є СБЮ (як відомо, на той час СБУ очолював соратник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ – УНІАН)».

О.МОРОЗ вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО “був одним із елементів сценарію”, щоб усунути Ю.ТИМОШЕНКО «від керма влади», реалізованому у вересні 2005 року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що не має президентських амбіцій і тим більше не буде конкурувати з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

"Я хочу сформувати рух, який вийде за рамки помаранчево-синього протистояння. Я занадто багато сил віддав на Майдані, щоб міняти цього президента на якогось іншого", - наголосив він.

"Тому на цей момент і сподіваюсь на багато років наперед у мене нема президентських амбіцій, тим більше супроти Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА, якому я хочу допомогти, бо народ делегував йому невелику владу і страшну відповідальність", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.