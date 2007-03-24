Під час буревію одна людина загинула та 6 травмовані

У Миколаївській області під час буревію одна людина загинула та 6 отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у районі села Галіцинове внаслідок падіння дерева на автомобіль ГАЗ-3110 загинув його водій та постраждали двоє пасажирів.

Також у Миколаєві отримали травми різних ступенів важкості троє людей. Зокрема, на вулиці Маяковського, 151, внаслідок падіння тимчасової будівельної конструкції постраждав чоловік 1967 р.н.; на вулиці Свердлова, 7, зазнав ураження електричним струмом від обірваної лінії електропередач та отримав опіки чоловік 1951 р.н.; на території садового товариства „Сади-1” під час падіння будівельної конструкції отримала струс головного мозку дівчина 1988 р.н.

В селищі Березанка внаслідок падіння дерева отримала струс головного мозку жінка 1975 р.н., котра госпіталізована до райлікарні.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 23 березня та в ніч проти 24 березня внаслідок сильного вітру без електропостачання залишилися 1203 населених пункти в 15 областях та в Криму.

Прес-служба МНС у зв’язку з погіршенням погодних умов закликає населення областей, в яких погіршилися погодні умови, бути особливо обережними під час дорожнього руху, максимально обмежити виїзд особистого транспорту і без нагальної потреби не виходити з дому.