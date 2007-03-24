Катеринчук: перевибори необхідні, але...

Народний депутат від “Нашої України” Микола КАТЕРИНЧУК переконаний, що у необхідності перевиборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив під час перебування у Чернігові.

«Перевибори в Україні потрібно провести, і не одні, щоб змінити якість української політики», сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, перевибори необхідні, зокрема, для того, щоб у парламенті менше були представлені бізнесмени, і вони не купували прохідні місця у партійних списках.

Також, на думку М.КАТЕРИНЧУКА, в Україні існує необхідність змінити виборчу систему. Зокрема, вибори до Верховної Ради проводити із відкритими списками, а у місцевих радах повернутися до мажоритарної системи.

«Виборці мають мати інструмент впливу на політика, якому довірили представляти свої інтереси», - стверджує він.

Як зазначив М.КАТЕРИНЧУК, пропорційна модель із закритими виборчими списками стала в Україні кроком назад від демократії. «Ті, хто купили місця у партійних списках, переходять в інші партії, щоб відпрацювати гроші і заробити ще більше», - так народний депутат прокоментував перехід народних депутатів від БЮТ до Коаліції національної єдності.

М.КАТЕРИНЧУК стверджує, що оголосити про перевибори може Президент. «Підстави для цього у нього є», - сказав він.