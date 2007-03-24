Як Василеві Цушку вдалося обмежитися Божим судом

Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО збирає матеріали для судового позову до заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА, який стверджував, що в екс-міністра є ізраїльське громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав журналістам сьогодні у Чернігові.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що в нього на руках є вже друга офіційна довідка від консульства Ізраїлю, в якій йдеться про те, що він не є громадянином цієї країни.

Ю.ЛУЦЕНКО впевнений, що висловлювання Р.КУЗЬМІНА не грунтуються на законі, оскільки заступник генпрокурора посилається не на офіційні документи, а на документ, який передав йому один із депутатів Партії регіонів.

Єдиним питанням, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, є те, як довго суд буде розглядати цю справу.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що він не буде позиватися до суду з приводу висловлювань міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА під час його звіту у Верховній Раді щодо зловживань екс-керівництва МВС.

«Щодо пана ЦУШКА не вдається позиватися до суду, бо він ні разу не вимовив слова “ЛУЦЕНКО», - сказав екс-міністр. За його словами, В.ЦУШКО ретельно готувався до свого виступу у Верховній Раді, «не даючи можливості захистити свою честь і достоїнство у суді». «Нехай йому Бог буде суддя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.