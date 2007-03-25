Ющенко обіцяє покласти край спробам послабити СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє покласти край будь-яким спробам послабити Службу безпеки України, політизувати її роботу і перетворити на маловпливовий орган з обслуговування приватних доручень.

Про це Глава держави заявив під час урочистостей з нагоди 15-ї річниці створення СБУ, що відбулися у приміщенні Національної опери, передає прес-служба Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, найближчим часом буде прийнято рішення щодо керівника Служби безпеки. «На цій посаді працюватиме людина, яка відповідатиме критеріям патріотизму, професіоналізму і моральної гідності», – сказав Президент.

Вітаючи працівників СБУ В.ЮЩЕНКО наголосив, що весь український народ покладається на те, що Служба безпеки “ретельно і вправно боронитиме інтереси людей, захищатиме суверенітет і соборність України, протистоятиме викликам авторитаризму, сепаратизму і національної зради”.

“Я високо ціную діяльність вашої авторитетної організації, яка за ці роки стала важливим центром протидії загрозам і викликам сьогодення, кузнею інтелектуалів і професіоналів, надійних захисників батьківщини”, - підкреслив Президент.

Говорячи про реформу СБУ, В.ЮЩЕНКО зазначив, що “вона дасть змогу перейти на європейські стандарти роботи і припинить численні переформатування у відомстві. Структура Служби безпеки має бути стрункою і усталеною”.

«Традиційно спецслужба є концентрацією інтелекту, і цю традицію треба з особливою турботою берегти і плекати», – сказав Глава держави.

Він також акцентував на тому, що працівники Служби безпеки мають отримувати високий рівень соціального захисту.