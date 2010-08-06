Експерт: у ТЦ ніхто не інвестує, одна надія на росіян

Приходу інвесторів на ринок торговельної нерухомості слід очікувати не раніше весни 2011 року.

Таку думку УНІАН висловив директор девелоперської компанії «Герц» (Київ) Валерій КИРИЛКО.

“Навесні вже можна очікувати приходу цільових інвесторів на цей ринок і, відповідно, сплеску ділової активності в сегменті торговельних центрів», - вважає він.

За словами В.КИРИЛКА, вже зараз у сегменті торговельної нерухомості спостерігається споживчо-орендне зростання, що пов`язане з тим, що левова частка усіх проектів масштабних торговельних центрів заморожена. У той час, як роздрібні мережі продовжують свій розвиток, незважаючи на поточну кризу.

“З погляду сплеску активності девелоперів, тут все залежить від наявності в країні «довгих» грошей і організацій, які готові ці гроші давати під проекти. На жаль, у цьому напрямі все не так добре. Інвесторів немає, і в найближчому майбутньому не варто очікувати їх масового входження в України. Єдина надія на нашого східного сусіда – інвесторів із Росії. Проте багато девелоперів дійшли висновку, що в майбутньому виграє той, хто свої проекти почне зараз. Це дозволить вийти на ринок на етапі активного зростання торговельного сегменту, який можна буде очікувати після завершення кризи», - вважає експерт.

За даними В.КИРИЛКА, рівень вакантности в торговельних центрах Києва знизився з 5%-10% до 1%-4%.