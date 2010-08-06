Вартість квартир у Києві (по районах)

На вторинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в липні п.р. знизилася на 1,26% (23 дол.) – до 1793 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 369 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 855 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Дніпровському районі – на 0,61% (9 дол.) – до 1 500 дол., Дарницькому – на 1,53% (21 дол.) – до 1 369 дол., Деснянському – на 0,85% (12 дол.) – до 1 419 дол./кв. м, Оболонському – на 0,73% (21 дол.) – до 1 823 дол., Печерському – на 1,29% (37 дол.) – до 2 855 дол./кв. м, Солом’янському – на 1,28% (21 дол.) – до 1 615 дол., Святошинському – на 1,47% (22 дол.) – до 1 495 дол., Шевченківському – на 1,16% (27 дол.) – до 2 320 дол./кв. м, Подільському – на 1,62% (27 дол.) – до 1 650 дол., Голосіївському – на 2,08% (38 дол.) – до 1 779 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за наслідками реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за 6 місяців 2010 року зросла на 8,57% (143 дол.) – до 1 816 дол./кв. м.

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На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у липні 2010 року знизилася на 0,41% (6 дол.) – до 1 тис. 550 дол./кв. м.

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 тис. 214 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 тис. 397 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дніпровському районі – на 0,35% (5 дол.) – до 1 тис. 282 дол., Дарницькому – на 0,27% (3 дол.) – до 1 тис. 214 дол., Деснянському – на 0,20% (2 дол.) – до 1 тис. 236 дол./кв. м, Оболонському – на 0,34% (6 дол.) – до 1 тис. 623 дол., Печерському – на 0,47% (11 дол.) – до 2 тис. 422 дол./кв. м, Святошинському – на 0,39% (5 дол.) – до 1 тис. 266 дол., Шевченківському – на 0,48% (9 дол.) – до 1 тис. 943 дол./кв. м, Подільському – на 0,39% (6 дол.) – до 1 тис. 422 дол., Голосіївському – на 0,54% (9 дол.) – до 1 тис. 607 дол., Солом’янському районі – на 0,49% (7 дол.) – до 1 тис. 417 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних угод.

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Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.