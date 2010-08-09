Збройні сили України прокладають труби на випадок пожежі

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО визначив додаткові заходи щодо посилення пожежної безпеки, організації перепускного режиму, посилення охорони на складах, базах, арсеналах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це йшлося сьогодні під час наради з керівництвом Генштабу ЗСУ, оперативної групи щодо заходів з мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

Зокрема, Г.ПЕДЧЕНКО доручив впродовж цього тижня розгорнути трубопроводи для безперебійної подачі води до найбільш небезпечних місць зберігання вибухопожежонебезпечних предметів та речовин на арсеналах та базах Збройних сил України, підготувати 7 вертольотів до виконання завдань з пожежегасіння.

«Головне завдання - запобігти виникненню надзвичайної ситуації на арсеналах, базах і складах Збройних сил України”, - наголосив начальник Генштабу - Головнокомандувач ЗСУ.

Загалом, враховуючи кліматичні особливості та небезпеку розповсюдження вогню, лише впродовж неділі, 8 серпня, до протипожежних заходів по всій території України було залучено більше тисячі військовослужбовців та 27 одиниць техніки зі складу частин 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. Ще 266 військовослужбовців взяли участь у спільному з працівниками правоохоронних органів патрулюванні лісів, було виставлено більше 200 постів загальною чисельністю 732 військовослужбовця та 38 одиниць техніки.

Як наголошувалося під час наради, увесь особовий склад, задіяний у локалізації пожежі, сумлінно виконує свої обов’язки.