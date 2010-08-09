Гірничих майстрів не попередили про загрозу обвалу на шахті

На шахті ім. Румянцева (ДП «Артемвугілля») в м. Горлівці Донецької області, де 7 серпня сталося обвалення, що призвело до людських жертві, гірничих майстрів не попередили про геологічні порушення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області.

Згідно з повідомленням, комісія, створена для розслідування обставин і причин аварії, встановила, що на аварійній ділянці №96 роботи велися в зоні геологічного порушення, про що напередодні геологом шахти було видано висновок і розроблено спеціальні заходи. Проте, троє гірничих майстрів ділянки №96 не були ознайомлені з цими матеріалами, констатувала комісія.

Зараз комісія з`ясовує, чи була порушена технологія ведення робіт на аварійній ділянці, чи було допущено поєднання робіт на ділянці: одночасна доставка лісоматеріалів і виїмка вугілля, а також, чи були порушені паспорти кріплення виробки. В даний час ведення гірничих робіт на шахті в цілому заборонене.

Як повідомляв УНІАН, о 3-й год. 48 хв. 7 серпня в м. Горлівка Донецької області на шахті ім. Румянцева, на горизонті 1090 м, сталося обвалення породи, під яке потрапили троє гірників. Всього в шахті працювало 122 гірники, з них 8 - на аварійній ділянці, з яких п`ятеро самостійно піднялися на поверхню.

Станом на ранок 9 серпня були знайдені і підняті на поверхню двоє загиблих гірників. Доля ще одного гірника залишається невідомою. До пошуково-рятувальних робіт залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Мінвуглепрому.