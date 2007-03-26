Мін’юст хоче продавати конфісковане майно через Інтернет

До липня цього року Міністерство юстиції планує створити інтернет-сайт публічних торгів з реалізації конфіскованого майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, сайт має стати однією з підсистем Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, який включатиме всі судові рішення, що надходять на примусове виконання до Державної виконавчої служби.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, доступ до сайту публічних торгів з реалізації конфіскованого майна буде відкритий цілодобово без жодних обмежень. Передбачається, що повний доступ до інформації щодо арештованого майна, виставленого на продаж, має підвищити прозорість цього процесу.

Як зазначив міністр, на першому етапі, до запровадження в Україні електронного цифрового підпису, сайт матиме суто інформаційний характер. На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, це дозволить централізувати відповідну інформацію, забезпечити її достовірність, а також задовольнити інформаційні потреби потенційних покупців щодо проведення публічних торгів та виставленого на продаж арештованого майна.

На наступних етапах можливості такого сайту можуть бути значно розширені, - додав міністр.

За його словами, у перспективі сайт може стати єдиним централізованим засобом розміщення всіх інформаційних повідомлень щодо проведення публічних торгів з реалізації арештованого майна спеціалізованими організаціями на договірній основі, тобто виступати офіційним спеціалізованим електронним засобом масової інформації.

О.ЛАВРИНОВИЧ також зазначив, що впровадження системи електронних торгів можна розглядати як альтернативний спосіб реалізації арештованого майна паралельно з існуючими традиційними аукціонами, чи як єдину систему реалізації арештованого майна для задоволення умови централізованості.

При цьому міністр зауважив, що доповнення сайту додатковими сервісними можливостями – це питання часу та обставин, а відкриття сайту інформаційного призначення можливе вже найближчим часом.