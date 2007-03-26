Журналістів вигнали з суду у справі Луценка

Сьогодні Подільський районний суд м. Києва за клопотанням представників Генеральної прокуратури прийняв рішення розглядати скаргу лідера Громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА щодо порушення стосовно нього кримінальної справи без представників ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на початку судового засідання виголосив суддя Подільського районного суду м. Києва Василь БОРОДІЙ.

Свою ухвалу він мотивував тим, що такий захід має забезпечити дотримання конфіденційності розгляду справи, в якій можуть бути дані, що не підлягають розголошенню, а тому розгляд скарги Ю.ЛУЦЕНКА має проходити без відеозйомки та будь-яких інших записів процесу, тобто тільки за наявності на судовому засіданні сторін-учасниць судового засідання.

У свою чергу, представники інтересів Ю.ЛУЦЕНКА висловили протест проти цього рішення, мотивуючи свою думку проханням Ю.ЛУЦЕНКА проводити судове засідання у присутності журналістів, які б «прозоро і відкрито» висвітлювали б перебіг подій.

Також адвокати Ю.ЛУЦЕНКА наголошували на тому, що даний розгляд скарги не містить документів, які мають відношення до державної таємниці, так само як і в матеріалах самої кримінальної справи, порушеної стосовно Ю.ЛУЦЕНКА, немає матеріалів, які б можна було б віднести до державної таємниці.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Генеральна прокуратура порушила щодо Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч.3 ст.364 – зловживання владою і ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження із зброєю і боєприпасами).

20 березня вранці слідчі Генпрокуратури сім годин проводили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що обшук пов`язаний із розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом зловживання Ю.ЛУЦЕНКОМ службовим становищем. Він додав, що «там є питання, пов’язані зі зброєю та меблями».

21 березня Подільський райсуд Києва призупинив досудове слідство Генпрокуратури у кримінальній справі проти Ю.ЛУЦЕНКА для з`ясування законності її порушення.