Дельтапланериста, який за гроші катав курортників, судитимуть

Херсонська транспортна прокуратура припинила діяльність кримчанина, який за гроші на мотодельтаплані катав курортників над морем у селища Залізний Порт (Голопристанський район).

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Федір САМОЙЛЕНКО, за 10-хвилинну прогулянку в повітрі дельтапланерист брав з пасажирів 300 грн., проте ніяких гарантій безпеки їм не надавав. Він не мав ні пілотського посвідчення, ні медичного сертифікату, ні сертифікату льотної придатності на дельтаплан. Також у порушника були відсутні страховки літального апарата і клієнтів. Дозволи на польоти в контрольованій прикордонній зоні він теж не мав.

За даним фактом обласною транспортною прокуратурою стосовно жителя Криму порушено кримінальну справу за ст. 281 ч. 1 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів, що створило небезпеку для життя людей).