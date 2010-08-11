Головний санлікар наполягає на медогляді працівників шкіл

Головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО наголошує на обов’язковому медичному огляді працівників шкіл перед початком нового навчального року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, про це С.РИЖЕНКО сказав сьогодні під час селекторної наради «Проблемні питання здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства у навчальних закладах України» під головуванням Міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА та безпосередньо Головного санлікаря країни.

С.РИЖЕНКО підкреслив, що головні державні санітарні лікарі зобов`язані контролювати плани підготовки навчальних закладів до нового навчального року та не допускати жодних компромісів. За його словами, усі працівників шкіл обов`язково повинні пройти медичні огляди.

На нараді було повідомлено, що Державною СЕС визначено основні завдання, які необхідно вирішити для підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Зокрема, йдеться про забезпечення освітніх закладів холодною та гарячою проточною водою; безперебійною роботою каналізаційних систем; опаленням і створенням належного мікроклімату для учбового процесу; улаштуванням внутрішніх туалетів для дітей; організацією питного режиму і наявність питних фонтанчиків.

Особливу увагу, як зазначають фахівці СЕС, необхідно приділити харчоблокам: справності холодильного та технологічного обладнання; погодженню меню з санітарно-епідеміологічною службою; гігієнічною підготовкою персоналу.

Під час селекторної наради Д.ТАБАЧНИК зазначив, що обласним управлінням освіти і науки необхідно звернути увагу на рекомендації Державної санепідслужби щодо підготовки та організації навчального процесу.