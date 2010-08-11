Житель Миколаївщини зірвав джек-пот у 8 мільйонів

Традиційний щотижневий прямий ефір розиграшу «Лото-Забава» 8 серпня став сенсаційним – було виграно 8 млн. грн.

Як повідомив УНІАН лотерейній оператор «М.С.Л.», українець, що зірвав найбільший виграш в історії «Лото-Забава», купив квиток у Миколаївській області.

Щасливий володар квитка став 77-м мільйонером лотереї «Лото-Забава».

За даними «М.С.Л.», це вже чотирнадцятий мільйонер цього року і другий мультимільйонер за останні 4 місяці.

* * * «Лото-Забава» – єдина державна лотерея бінго в Україні. Історія цієї лотереї налічує понад 10 років. Перший джек-пот лотереї становив 100 тис. грн. Перші переможці-мільйонери з`явилися на початку 2000 року. На сьогодні в країні вже немає такого обласного центру, великого міста, в якому б не вигравали мільйонні джек-поти «Лото-Забава».